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Emine Erdoğan, Keçiova Camisi'ni ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden birisi olan tarihi Keçiova Camisi'ni ziyaret etti

27 Şubat 2018 Salı 18:41
Emine Erdoğan, Keçiova Camisi'ni ziyaret etti
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CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden tarihi Keçiova Camisi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, şehirde türbe, cami ve müze ziyaretinde bulundu.

İslam alimi ve maneviyat büyüğü Sidi Abdurrahman Türbesi'ni ve Cezayir'in tarihi sarayı Bardo Müzesi'ni gezen Emine Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520'de inşa ettirilen ve Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden biri olan tarihi Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.

Kalabalık bir topluluğun bulunduğu meydanda sevgi gösterileriyle karşılanan Emine Erdoğan, cami ve TİKA tarafından burada yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yakın bir zamanda açılışı yapılacak olan cami, Cezayir'in sembolik değeri yüksek mimari eserlerinden birisi olarak biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
Emine ErdoğanKeçiova Camisi
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