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Emine Erdoğan, Çad'da okul ziyaret etti

Emine Erdoğan, Çad'ın farklılıklarını temsil eden çocukların birlikte eğitim gördüğü bir okulu ziyaret etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:15
Emine Erdoğan, Çad'da okul ziyaret etti
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ENCEMİNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çad'ın farklılıklarını temsil eden çocukların birlikte eğitim gördüğü bir okulu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin eşi Hinda Debi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen öğle yemeğinin ardından bir okulu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Çad'ın farklılıklarını temsil eden çocukların birlikte eğitim gördüğü okulda yoğun ilgiyle karşılandı.

Hinda Debi, Çad'ın kalkınma çabalarına destekleri dolayısıyla Emine Erdoğan nezdinde Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Muhabir: İlkay Güder



Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÇadDünyaEmine ErdoğanHinda Debi
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