Emektar öğretmenlere plaketle ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, emekli olan ve meslekte 40 yılını dolduran öğretmenlere Hizmet Şeref Plaketi verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaman Milli Eğitim Müdürü Halil İman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Kültür Müdürlüğü salonunda devam edilen proğramda konuşan ilçe Kaymakamı Murat Girgin, herkesin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaman Milli Eğitim Müdürü Halil İman da, bir öğretmen olarak böyle güzide bir günde öğretmenler adına söz almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu kutsal mesleği yürüten siz öğretmenler, insan hayatındaki en birinci görev olan eğitimi yürüten kişilersiniz. Bunun için heyecanımızı diri tutup, yurdun her kesiminde görev yapmanın bilincinde olmanızı temenni ediyorum. Buradan ayrıca şehit düşen değerli meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Daha sonra bu yıl emekli olan öğretmenler Semih Sacit Gök, Adem Kaya ve Ramazan Yazar’a, Kaman Kaymakamı Girgin tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edilirken, meslekte 40. yılını dolduran Haydar Bulduk, Erbay Bulut ve Celal İnce'ye ise 40'ıncı yıl hizmet plaketi verildi.

Etkinlik müzik dinletisi ve oratoryo ile son buldu.