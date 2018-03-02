Emekli vatandaş evini Mehmetçiğe bağışladı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli İbrahim Ertek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Ertek, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde, yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu, makamında ziyaret ettiği Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'a teslim etti. Vali Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi.

Ertek'e teşekkür eden Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun, sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Şehitlerimiz var, ailelerine başsağlığı diliyorum. Siviliyle, askeriyle, siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle Mehmetçiğimizin yanında bir ve beraberiz." dedi.

Yurtnaç, "Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim amcamıza tekrar teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk." diye konuştu.

İbrahim Ertek ise "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Köyde de evim var. Ankara'da da evim var. Onu bağışlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız." ifadelerini kullandı.