Emekli olan zabıta müdürüne plaket

KONYA (AA) - Emekli olan Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Ekmekçi, Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından plaketle ödüllendirildi.



30 yıl hizmet veren Ekmekçi, Belediye Meclis salonunda plaketini Başkan Yaka’nın elinden aldı.

Yaka, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliğin zor ve ama onurlu, özveri gerektiren bir iş ve bir o kadar da şerefli bir meslek olduğunu belirtti.

Belediyecilikte vatandaşın mutluluğunun ön planda tutulduğunu belirten Yaka, "Hizmet ederken çalışma arkadaşlarımızla birlikte özverili çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün müdürümüz hizmetini tamamladı. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" dedi.

