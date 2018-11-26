Emekli öğretmenler Hizmet Şeref Belgesiyle ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, eğitim ve öğretimde uzun yıllar çalışan emekli öğretmenlere, Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Kültür Merkezi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bilgiye ve ilmi çalışmalara verilen önemin arttığı bu günlerde çocukları bilgili, donanımlı ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirerek geleceğe hazırlayan öğretmenlerin toplumdaki değerinin daha da arttığını söyledi.

Öğretmenlerin değişen şartlara uygun şekilde bilgilerini güncelleyerek, çocukları bilim ve teknoloji ışığında yetiştirmesiyle Türkiye'nin her alanda büyük bir yol kat edeceğine inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım tarihi, ülkemizde 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu noktada biz yöneticilere olduğu gibi eğitim camiasının neferleri olan sizlere de büyük görevler düşmektedir. Eğitimde marka kent haline gelen Kırşehirimizin bu başarısında büyük payı bulunan siz değerli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonra da aynı şevk ve inançla çalışarak ilimize daha nice başarılar kazandıracağınıza inanıyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin konuşmalarının ardından eğitim ve öğretim teşkilatına uzun yıllar hizmet eden emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.