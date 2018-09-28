Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaşayan emekli öğretmen Aysel İğde, binin üzerindeki kitabını Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine bağışladı.

Emekli coğrafya öğretmeni Aysel İğde, uzun yıllar biriktirdiği kitapları kendisinden sonraki nesillere fayda sağlaması için Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine bağışlama kararı aldı.

İğde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitapları bağışladığı için çok mutlu olduğunu belirterek bazı rahatsızlıkları ortaya çıkınca kitaplarına ne olacağını düşündüğünü söyledi.

Kitaplarını kütüphaneye bağışlamasında yaşadığı bir olayın büyük etkisi bulunduğunu anlatan İğde, şunları kaydetti:

"Ev değiştiren bir kişinin kitaplarını kalorifer dairesine attığını gördüm. Yüreğim sızladı. Ondan sonra kitaplarımın değerlenmesi, kıymetinin bilinmesine karar verdim. Bu şekilde de değerlendirilmiş olması çok hoşuma gitti. İnşallah hepsini derli toplu olarak üniversitemizde göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Hem mutlu oldum hem içimde bir yokluk, kaybediş oldu. Özel bir çalışmam veya okuyacağım uzun süreli bir şey olduğunda gelip buranın kütüphanesinde okumayı, dinlenmeyi istiyorum."

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da Aysel İğde'ye teşekkür etti.

İğde'nin hayatı boyunca biriktirdiği kitaplarını kütüphanelerine getirdiğini aktaran Ayrancı, "Binin üzerinde kitap, atlas, haritasını bize teslim etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Büyük sevap işlemiştir çünkü burada binlerce öğrenci bu haritalara bakacak, bu atlasları elden geçirecek, bu nadide kitaplara el değecek, okuyacak. Onun bu yardımı nesiller boyunca devam edecek ve ilerleyecek." diye konuştu.



