Emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 82 yaşındaki emekli Mahmut Merdan, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bir aylık maaşını bağışladı.

Merdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün televizyonlarda Afrin'deki kahraman Mehmetçiği izlediğini söyledi.

Küresel güçlerin geçmişten bu yana Türkiye'yi bölmek için çalıştıklarını ve bu emellerine ulaşmak için de terör örgütlerini kullandıklarını ifade eden Merdan, şöyle konuştu:

"Türkiye, kurulan tuzaklara hep beraber karşı duruyor. Tüm Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyor. Yıllardır Türkiye, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Küresel güçler Türkiye'yi bölmek için bir maşa olan bu örgütleri her zaman kullanıyor. Çeşitli oyunlar kurdular. Her dönem farklı farklı tuzaklar kurdular ülkemizi bölmek, kaos çıkartmak için. Ancak Türkiye bu tuzakların hiçbirine düşmedi. Milletçe hep dik durduk, bir olduk, beraber olduk. Şimdi de şanlı ordumuz Afrin'e girerek terör yuvalarını bir bir dağıtıyor. Ben de Mehmetçiğimize katkı olması amacıyla emekli maaşımın bir aylığını Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Elimden bu kadarı geldi. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden evlerine dönerler."