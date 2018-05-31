Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı

SİVAS (AA) - Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 37. yılında Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı. Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer’in yaptığı duanın ardından Polat'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, burada yaptığı açıklamada, Şarkışla’nın gururu, Magosa Fatihi Polat Paşa'yı anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Polat'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Pektaş, "Tabii ki bu coğrafyada yaşamak zor. Tarihsel döngüye baktığımızda hakikaten bu topraklarda hüküm sürebilmek için bir bedel ödemek gerektiğine millet olarak hep beraber şahitlik ettik. Bunun en yakın tezahürü 15 Temmuz'da yaşandı. Ama bu bin yıllık zaman dilimi bize şunu gösterdi ki belki alemde şer bitmiyor ama hamdolsun oğulda da er tükenmiyor. İşte Osman Fazıl Polat Paşamız mazlumun ve masumun ümidi olan bu devletin sancağını Kıbrıs'ta dalgalandırdı." diye konuştu.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise her nefsin ölümü tadacağını belirterek, "Önemli olan öldükten sonra da anılıyor olmak, bu her insana nasip olacak bir olay değil. O nedenle rahmetli Polat Paşamızı rahmetle anıyoruz." dedi.

Polat'ın ailesi adına konuşan Osman Fazıl Polat’ın oğlu Yılmaz Polat da anma törenlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Şarkışlalılara teşekkür etti.

Anma törenine, Polatın ailesi ve yakınları ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Çağlayan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile kurum amirleri katıldı.

Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu görev sırasında korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu. Polat, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.