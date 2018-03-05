Emekli kadın polis, engelli çocuğunu hayata bağladı

İSTANBUL (AA) - Emekli polis Serpil Atik, doktorların "Yaşamaz" dediği doğuştan Serebral Palsi (Beyin felci) hastası çocuğunu verdiği büyük mücadele sonucu hayata bağladı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören engellilerin ailelerine örnek olarak gösterilen Atik'in başarı hikayesi 13 yıl önce başladı.

O dönem Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Serpil Atik, 2005 yılında erken doğum yaptı. 29 haftalık dünyaya gelen ve akciğeri gelişmeyen Burak Kaan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuvözler dolu olduğu için özel hastaneye sevk edildi.

Özel hastaneye vardığında kalbi durmak üzere olan bebek, 50 gün burada solunum cihazında kaldıktan sonra maddi sorunlar nedeniyle tekrar devlet hastanesine götürüldü.

- "Gündüzleri işe gidiyordum geceleri de çocuğuma bakıyordum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atik, bebeğinin ölümle yaşam arasında gidip geldiğini belirtti.

Atik, 6 ay boyunca hastanede kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"MR raporuna bakan nöroloji doktorları çocuğumdan umudu kestiklerini söyleyip Burak Kaan'ı bana verdiler. Benim tüm tepkime karşılık 'Fazla yaşamaz. Ne kendini yor ne de paranı harca.' dediler. Oksijen cihazıyla taburcu ederken de arkamdan ‘Oksijenden kurtulmazsa hiç getirme' diye seslendiler. Ailece yıkılmıştık. Eve gittiğimde 24 saat boyunca ağladım. Ancak gözyaşı dökmenin bir çözüm olmadığını görünce ‘Ne yapıp edip seni yaşatacağım' diye kendime söz verdim. Oksijen kablosu 1,5 metre boyundaydı. Zamanımın çoğu o daracık alanda geçti. Başından ayrılamıyordum. Ememiyordu o yüzden sondayla besleniyordu. Uykuda havale geçiriyordu. Hemen aklıma doktorun sözleri geliyordu. Diken üstünde oturuyordum. Gündüzleri işe gidiyordum geceleri de çocuğuma bakıyordum."

- "Şimdi normal çocuklarla anaokuluna gidiyor"

Tedavinin yanında çare arayışlarının da devam ettiğini anlatan Atik, "Sınav görevlisi olarak geldiğim bir okulda Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden arkadaşlarla tanıştım. Burada görüştüğüm doktorlar, 'Çocuğun algısı açık zamanla iyileşir. 'deyince tedaviye başladık. Yaklaşık 2 yıl süren tedavinin ardından oğlum önce emeklemeye sonra yürüyeme başladı. Zor oldu ama doktorların ‘Yaşamaz’ dediği çocuğumu hayatta tutmayı başardık. Artık hem yemeğini yiyebiliyor hem de oturabiliyor. Şimdi normal çocuklarla anaokuluna gidiyor. Tek eksiği kaldı konuşmak onu da yakında aşacağız." ifadelerini kullandı.

Atik, engelli çocukları olan annelere, hangi meslekten veya kimden olursa olsun duydukları olumsuz söz karşısında yılmamalarını, umutlarını hiçbir zaman yitirmemelerini ve sürekli araştırma yapmaları tavsiyelerinde bulundu.

Fizik tedavinin oğlununa çare olduğunu belirten Atik, kendisine bu konuda yardımcı olan Bağcılar Belediyesi Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.