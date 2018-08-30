Emekli işçinin resim sergisi

KONYA (AA) - Seydişehir'de yaşayan Almanya'dan emekli Ramazan Erdoğan (62) resim sergisi açtı.

Atatürk Caddesi'nde açtığı sergide gazetecilere açıklama yapan Erdoğan her emeklinin en az bir hobisi olması gerektiğini söyledi.

Kendisinin yıllardır amatör olarak resim yaptığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Resim yapmayı Almanya'nın Münih şehrinde kursa katılarak öğrendim. Emekli olduktan sonra da devam ettim. Burada sergilediğim 43 adet resmi evimde yaptım. Amacım yalnızlıktan kurtulup, kabiliyetimi keşif ederek boş zamanları değerlendirmektir. Yaşama daha da bağlanmayı hedefliyorum. Ayrıca bu sergiyi 30 Ağustos Zafer Bayramında açmanın gururunu yaşıyorum. İlgiden memnunum."