Emekli Boşnak general Hadzic: Aliya, Bosna Savaşı'nın mucizesiydi

SARAYBOSNA (AA) - Emekli Boşnak general İsmet Hadzic, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan merhum Aliya İzetbegoviç'in ülkesini ve içinde yaşayan halkları anlayan bir lider olduğunu belirterek, "O, Bosna Savaşı'nın mucizesiydi." dedi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu bünyesinde görev yapan Hadzic, yakından tanıdığı Aliya İzetbegoviç'i AA'ya anlattı.

15 yıl önce hayata gözlerini yuman Boşnak lideri özlemle andığını söyleyen Hadzic, "Aliya asla acele kararlar almazdı. İnsanlar ona saygı duyar ve onu severdi." diye konuştu.

Hadzic, Aliya İzetbegoviç gibi insanların dünyaya 100 yılda bir geldiğini ifade ederek, "Onun gibi bir Boşnak'ın dünyaya gelmesi için daha çok bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merhum Aliya'nın ilhamını ramazanlardan aldığını anlatan Hadzic, "Savaş zamanında, Saraybosna'daki askeri birlikler için iftarlar düzenlerdik. Aliya, bu iftarlara katılmayı çok severdi." dedi.

Hadzic, Aliya'nın Bosna Hersek'e ve Boşnak halkına verilmiş bir armağan olduğunu vurgulayarak, "Aliya, Bosna Hersek'i ve içinde yaşayan halkları anlayan bir liderdi. O, Bosna Savaşı'nın mucizesiydi. Orduda bir otoritesi vardı, ancak askerlerle dertleşmeyi de bilirdi." diye konuştu.

"Mostar değil, Hiroşima"

Hadzic, askeri anlamda sorumlu olduğu Saraybosna'daki Dobrinja semtine Aliya'nın da sık sık geldiğini anlatarak, "İlk kez 1992'de gelmişti. İnsanlar ellerinde valizleriyle buradan kaçıyordu. Aliya geldiğinde Boşnaklar şehre yağan havan toplarına rağmen onu görmek için dışarı çıkmıştı. İşte o an insanların umudu gelmişti." şeklinde konuştu.

Savaş sırasında Aliya ile yaptığı Mostar seyahatini asla unutamayacağını kaydeden Hadzic, "Tıpkı bir film gibiydi. Mostar yolu Hırvat keskin nişancılarla doluydu. Yine de 'gidelim' demişti. Savaştan önce de birçok kez Mostar'a gitmiştim ama o gün gördüğüm Mostar değil, Hiroşima'ydı. Yıkılmış binaların, evlerin arasında çıkan insanlar, Aliya'yı selamlıyordu." ifadelerini kullandı.

Savaştan sonra Aliya ile hacca gittiklerini anlatan Hadzic, Aliya İzetbegoviç'in Mekke şehrinde Boşnak gazileri de ziyaret ettiğini ve bu ziyarette duygu dolu anlar yaşandığını aktardı.

Cenaze protokolüne Türkiye yardımı

Aliya'nın öldüğü haberini aldığında yüreğinde büyük bir acı hissettiğini söyleyen Hadzic, "Türkiye'den gelen bir heyetle Saraybosna yakınındaki İgman dağındaydım. Dağdaki savaş camisinin hikayesini anlattığım sırada Aliya'nın ölüm haberini aldım." dedi.

Merhum Aliya'nın cenaze törenine ilişkin protokol ve diğer işlemlerde Türkiye'nin o dönemdeki askeri ataşesinden çok yardım aldıklarını aktaran Hadzic, Boşnak liderin layık olduğu gibi defnedildiğini söyledi.

Hadzic, Aliya'nın cenazesinde 200 bine yakın insan katıldığına işaret ederek, "Bosna Hersek tarihi bir daha bu kadar kalabalık bir cenazeye şahit olmaz. O günkü yağmura rağmen insanlar dağılmadı. Adeta gökyüzü de Aliya için ağladı." diye konuştu.

Muhabir: ALMİR TERZİC