Emekli Binbaşı Yılmaz: Hanımı bagaja koyup dışarı çıkarıyordum

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "28 Şubat Darbesi İnsan Haklarına Balans Ayarı" konferansında, 28 Şubat mağdurları yaşadıkları zorlu süreçleri anlattı.

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanlıkları iş birliğinde Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan 28 Şubat mağduru emekli Binbaşı Muhittin Yılmaz, darbe döneminde eşinin başörtülü olmasından dolayı büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

O dönemde Gebze'de topçu alayında binbaşı olarak görev yaptığını aktaran Yılmaz, eşinin başörtüsü nedeniyle sürekli irticaya kötü örnek gösterildiğini belirtti.

28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri vesayetinin üst noktalara geldiğini ifade eden Yılmaz, bazı insanların yapmak istediği işler için askeri yetkililere danışmadan ve izin almadan adım atmadığını vurguladı.

Eşinin başörtülü olmasından dolayı lojmanda da büyük sorunlar yaşadığını dile getiren Yılmaz, "O dönemlerde talimat vermişler. Bir er, binbaşıyı durduruyor eşin başörtülü deyip içeri almıyor. Lojmandan çıkıp bir yere gitmemiz de mümkün değildi. Eşimle bir tedbir aldık ve eşimin gündüz dışarı çıkmamasına karar verdik." diye konuştu.

Yılmaz, eşini lojmandan çıkarmak ve geri getirmek için otomobilin bagajına bindirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Dönemin korgeneral ve alay komutanı, eşimi ikna etmek için evime geldi. Eşime başörtüsünün lüzumsuzluğundan, Kur'an'da olmadığından bahsettiler. Alçak Fettullah Gülen de o dönemlerde 'Başörtüsü füruattır' diye fetvalarda bulunuyordu. O general de aynı bunlardan bahsediyordu. Eşim başını hiçbir şekilde açmayacağını söylemişti. '28 Şubat döneminde eşimin başı kapalı olduğu için oturduğumuz lojmandan giriş ve çıkışında sorun oluyordu. Lojmanın altında kömürlük dairesine arabayı bagajı açık halde yaklaştırıyordum hanımı bagaja koyup dışarı çıkarıyordum. Geceleri dışarı çıktığında herhangi bir yerden indirmek de mümkün değil, kalabalık. Denizin kenarına kadar gidip orada zula bir yerde hanımı bagajdan indirip arabanın içine alıyordum. İşimizi bitirdikten sonra yine aynı seremoniyle tekrar edip denizin kenarında hanımı bagaja bindirerek yine getiriyordum. Böylece 2 ay kadar süre geçti."

Daha sonra 28 Şubat mağdurları Musa Bozdemir ve Nuriye Şakar da birer konuşma yaptı.

Konferansa, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya ile partililer katıldı.

Muhabir: Ufuk Ertop