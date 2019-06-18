ANKARA (AA) - Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" sekizinci günü Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümü için Yozgat ve Kırıkkale'den gelen sendika üyelerinin de katılımı ile oluşan 220 kişilik grup, İncik Boğazı mevkisinde toplandı.

Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 31 Mart'tan önce çalışanları işten çıkartmayacağına dair taahhütlerde bulunduğunu anımsattı. Verilen sözlere rağmen 97 çalışanın işten çıkartıldığını belirtten Tanrıverdi, yapılanın haksızlık ve zulüm olduğunu söyledi.

- "Emeğin en yüce değer olmadığını gösterdiler"

Tanrıverdi, tüm uyarı, diyalog çabası ve tepkilerin karşılıksız kaldığını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bunun üzerine Bolu'dan başlattığımız yürüyüşümüz 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde son bulacak. Biz inanıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu adam gibi davranır, sözünde durur ve sesimize kulak verir. Bu gerçekleştiği zaman işte o zaman adalet tecelli etmiş olur, işte o zaman hak teslim edilmiş oldur. Eğer hak teslim edilmez, adalet gerçekleşmezse şimdiden ilan ediyoruz, CHP haksızlık partisidir, ekmeğe saygısız bir partidir, ekmeğe düşman bir partidir. CHP, 'Emek en yüce değerdir' diye her fırsattır bağırıyor ama emeğin en yüce değer olmadığını bugünkü icraatlarıyla gösterdiler. Umarım bundan sonrası için akıllarını başlarına alırlar. Eğer bu haklı direnişimize karşılık verilmeyecek olursa emekçi kardeşlerimiz, tüm çalışanlar, CHP'ye Türkiye'yi dar getirir."

Tanrıverdi'nin konuşmasının ardından sendika üyeleri, Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarından "CHP, CHP duy sesimizi" sloganlarıyla Kazan ilçesine doğru yürüyüşe başladı.