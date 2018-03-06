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'Emanetiniz Bizde' projesi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında 'Emanetiz Bizde' projesi protokolü imzalandı.AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yerel Sivil Toplum...

06 Mart 2018 Salı 16:14
'Emanetiniz Bizde' projesi
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında 'Emanetiz Bizde' projesi protokolü imzalandı.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığına ve Merkezi Finans ve İhale Birimine başvurusu yapılan 'Emanetiniz Bizde' projesi için iki kurum arasında işbirliğine gidildi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.

Proje ortakları arasında Ahi Evran Üniversitesi'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de bulunduğunu vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerinin paylaşımına açık bilgi platformu oluşturarak, derneğe ait internet sitesi hazırlayacağız. Üçer dakikalık spot mesajların yer aldığı şehit ailelerinin de katılımcı olduğu bir kısa film, dernek koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenleyeceğiz. Dernek üyelerinin Nevşehir, İstanbul, Çanakkale ve Saraybosna’ya kültürel gezi düzenlemeleri, özellikle üyelerin toplantılara katılımlarının sağlanması, yurt içi ve yurt dışı kültürel gezilerinin ortaklar eşliğinde düzenlenmesi gibi faaliyetler oluşturulacak."

Rektör Karakaya ise üniversite olarak kentte gerçekleşen ve farkındalık oluşturacak projelerde yer almaktan mutlu olduklarını, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi

Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran ÜniversitesiEmanetiz Bizde ProjesiKırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
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