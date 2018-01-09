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"Elveda taşeron" yazılı dövizlerle başvuru yaptılar

- Niğde'de SGK İl Müdürlüğünde çalışan taşeron işçiler, taşıdıkları "elveda taşeron" yazılı dövizleri başvuru yaptıktan sonra yırttı

09 Ocak 2018 Salı 15:31
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NİĞDE (AA) - Niğde'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan 29 işçi, ellerinde taşıdıkları "Elveda taşeron" yazılı dövizler ile toplu başvuru yaptı.

SGK İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumda çalışan 29 taşeron işçi için toplu başvuru töreni düzenlendi.

Kurumda çalışan personel, taşıdıkları "elveda taşeron" yazılı dövizler ile törene katıldı. Başvurularını gerçekleştiren personel, kadrolu işçi statüsüne geçecek olmanın sevincini bu dövizleri yırtarak kutladı.

SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, "Taşeron personel çalıştırılması yürürlükten kaldırılarak doğru olan yapılmıştır. Kadroya geçen tüm taşeron personelimize hayırlı olsun, bundan sonraki iş sürecinde başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

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Niğde
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