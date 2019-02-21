Ellerinde çiçeklerle adliyeye teşekküre gittiler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile okulları yükümlüler tarafından boyanan ve çevre düzenlemesi yapılan öğrenciler, ellerinde çiçeklerle adliyeye teşekkür ziyareti yaptı.

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, yarıyıl tatilinde, kent merkezindeki Prof. Dr. Erol Güngör ve 30 Ağustos Zafer İlkokulları ile Aşıkpaşa Ortaokulu'nda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.

Hem yükümlülüklerini yerine getiren hem de eğitime katkı yapan yükümlülerin bu çalışması, okullarda eğitim gören öğrencileri çok sevindirdi. Aşıkpaşa Ortaokulu öğrencileri, müdür ve öğretmenleri ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek teşekkür için çiçek verdi.

Toplantı salonunda öğrencileri ağırlayan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, bir süredir denetimli serbestlik sisteminin uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sistem, yükümlünün toplum içinde takip ve denetiminin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, alternatif bir sistemdir. Okulların tatile girmesiyle yükümlüler, cezalarını yerine getirirken okullara katkı sağlıyor. Bizler de cezalarının infazını sağlayarak topluma yararlı birey olmalarını amaçlıyoruz."

Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu da suç işleyen kişilerin topluma faydalı bir insan olarak dönmelerinin sağlanmasının önemine işaret ederek, "Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki protokol çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafında bu tarz okullara boya, badana ve tadilat işlemleri yapılıyor. Bu süreçte okullarımıza ve öğrencilerimize bir katkı sağlıyorsak ne mutlu bize." dedi.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar, bu çalışmanın çağdaş infaz sistemlerinden biri olduğunu ve yükümlülerin hayata hazırlanmasına katkı sağladığını vurgulayarak, bununla iş gücüne de çok önemli katkı yapıldığına dikkati çekti.

Başsavcı Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Acar, konuşmaların ardından öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

































