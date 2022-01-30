Elkızı Final Bölümüyle Bu Akşam 20.00 de Fox'ta! Fox TV Canlı İzle

ELKIZI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Hiçbir sır sonsuza dek saklı kalmaz…

Artık tüm kartlar açılır. Seher annesinin kim olduğunu Cavidan’dan öğrenir ve babaannesinin kurduğu kötücül tuzağa alet olur. Harun kendisini tehdit edenin aslında annesi olduğunu öğrenir. Nermin’in oyunları ortaya çıkar ve oğlu ile kendi özgürlüğü arasında bir seçim yapması gerekir. Hikâyenin kahramanları Ali ve Ezo’yu ise en büyük sınav bekliyordur. Her şeye rağmen aşkları mı kazanacaktır, yoksa ikisi de bir daha hiç karşılaşmamak üzere kendi yollarına mı gidecektir?

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HİKAYE

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "Elkızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

Elkızı FOX’ta!

KÜNYE

YAPIM ŞİRKETİ: NTC MEDYA

YAPIMCI: MEHMET YİĞİT ALP

YÖNETMEN: FERİDE KAYTAN

SENARYO: HİLAL YILDIZ

OYUNCULAR: SEVDA ERGİNCİ, FİKRET KUŞKAN, PERİHAN SAVAŞ, İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, MÜNİR CAN CİNDORUK, SEDEF AVCI, TOPRAK SAĞLAM, FIRAT DOĞRULOĞLU, ÇAĞLA ŞİMŞEK, SİNAN ARSLAN, PELİNSU ÇİLELİ, MACİT KOPER