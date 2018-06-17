Elitaş'tan Kayseri Şeker Fabrikası'na ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Elitaş, seçim çalışmalarını Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek sürdürdü.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili konuşan Elitaş, şunları kaydetti:

"Bu özelleştirmeden önce Türkiye'de 25'i Türk Şeker'e, yani devlete ait fabrika vardı. Türkiye'deki 2 milyon 400 bin ton pancar şeker üretiminin, 1 milyon 300 bin tonu Türk Şeker tarafından üretilir, 1 milyon yüz bin tonu da özel sektör fabrikaları tarafından üretildi. Bundan dolayı 81 milyon tüketici 2,5 milyon tona yakın pancar şekerine yaklaşık 2,5 milyar lira fazla bedel öderdi. İnşallah bu 14 fabrikayla birlikte şekerde rekabet ortaya çıkacak. Türk Şeker'in üretim maliyeti umuyorum ki tüketicinin alım fiyatına tekabül edecek. Kar yüksek, ürün verimli ama devlet tam manasıyla nitelikli bir şekilde üretim yapamadığından dolayı, 81 milyon tüketicinin fazla bedel ödemesi ile ilgili bütçesinden çıkan rakam vardı. İşte bu sayede bütün bunların önüne de geçilmiş olacaktır."

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri şeker Fabrikası'nın bünyesine Turhal Şeker Fabrikası'nı katmakla gücüne güç katacağını kaydetti.