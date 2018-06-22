Elitaş'tan İYİ Parti'li yönetici ve adaylar hakkında suç duyurusu

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Emine Bağcı ve 10 milletvekili adayı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elitaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bağcı ve İYİ Parti milletvekili adaylarının kendisi ve AK Parti milletvekili adayları hakkında mesnetsiz açıklamalar yaptıklarını, bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bağcı ve milletvekili adaylarının halkı yanlış ve yalan bilgilerle meşgul ettiklerini belirten Elitaş, şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi Kayseri kamuoyunu yalan ve yanlış bilgiler ile oyalamaya çalışanlar, şahsıma ve Kayseri milletvekili adaylarımıza iftira ederek şov yapmaya çalışmış ve başarılı olamamıştır. Savcılığa verdikleri evrakı bile reddedilenler, Kayseri için dikili bir ağacı bile olmayanlar, kamuoyunda hiçbir karşılığı olmaması sebebi ile seçime sayılı günler kala 'Çamur at izi kalsın' siyaseti yapmışlar ama bu yapılan iftira ve karalama kampanyası tutmamıştır çünkü güneşi balçıkla sıvayamazsınız.

Işık aradan sızar gider. Bugün Kayseri Cumhuriyet Savcılığına giderek hakaret ve iftira dolu sözler söyleyen Bağcı ve milletvekili adayları hakkında 'suç uydurmak, hakaret ve iftira' suçlamalarıyla suç duyurusu dilekçesi verdik. Adalete hesap verecekler."