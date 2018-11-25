KAYSERİ (AA) - Türk Metal Genel Mali Sekreteri Uysal Altundağ, emekçiler olarak ülkeleri için her şeyi yapmaya, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesinin 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sendikanın Genel Mali Sekreteri Uysal Altundağ, genel kurulda yaptığı konuşmada, ülke olarak üstesinden geleceklerinden hiç şüpheleri olmadan, yeni sınavları başarıyla vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bunun son örneğini, temeli tüm dünyada sarsılan ekonomik sistemin etkilerinin yansımasında hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Altundağ, şunları kaydetti:

"Bazı ekonomik araçlar, uluslararası ilişkilerde şantaj ya da tehdit aracı haline de gelebiliyor. Bu süreçte olan, ülkelerin emekçilerine ve dar gelirli vatandaşlarına oluyor. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki biz emekçiler ülkemiz için her şeyi yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız."