'Elektronik sigara, sigara bırakma aracı değil'

İSTANBUL (AA) - Arif Yakıcı - Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Ceylan, elektronik sigaranın bir tütün ürünü olduğunu belirterek, "Elektronik sigara, lanse edildiği gibi bir sigara bırakma aracı değildir." dedi.

Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın, görünüşüyle sigarayı taklit eden ve kullanıcının nikotin buharı çekmesini sağlayan bataryalı cihazlar olduğunu, ortalama 30 nefes çekildiğinde bir sigaradaki kadar nikotin alındığını söyledi.

Elektronik sigaranın, sigaraya göre kullanıcıların daha fazla nikotin almasına yol açtığını ifade eden Ceylan, elektronik sigaralarda nikotin dışında propilen glikol, etanol, su, tütün çiçeği bulunduğunu, özellikle gençlerin ilgisini çekmek, kullanılabilir hale getirmek ve kullanımı arttırmak için alkol, nane, çikolata, tatlı, meyve gibi çeşitli tat ve kokular içeren farklı esans ve kimyasallar eklenerek pazarlandığını anlattı.

Ceylan, elektronik sigaranın, kullanan kişide bağımlık ve solunum sistem fonksiyonlarında bozulmalar meydana getirdiğini ve sigarada olduğu gibi elektronik sigaraya bağlı da pasif içiciliğin söz konusu olduğunu vurguladı.

"İçinde birçok kanserojen madde var"

"Elektronik sigaraların sigaradan daha az zararlı olduğu, sigara bırakma cihazı olarak kullanılabileceği" şeklinde iddialar bulunduğuna dikkati çeken Ceylan, şöyle devam etti:

"Elektronik sigara bir tütün ürünüdür ve içinde birçok kanserojen madde vardır. Bağımlılık yapar ve sağlığa ciddi zararları vardır. Elektronik sigaranın içerdiği gliserol, propilen glikol ve nikotin gibi maddelere ek olarak tıbbi çalışmalarda aseton, akrolein, bütadien, sikloheksan, dietilen glikol, etilen glikol, etanol, formaldehid gibi birçok başka madde de tespit edilmiştir. Tütün içermediği, nikotin içerdiği iddia edilmektedir. Ancak elektronik sigarada da nornikotin, miyozmin, anabazin gibi tütün ürünleri saptanmıştır. Dumanında ise gliserol, propilen glikol ve nikotine ek olarak asetaldehid, aseton, akrolein, formaldehid, nitrosonornikotin, metilnitrozamino, piridil, bütanon, kadmiyum, kurşun, nikel, bakır, kalay gibi metaller ile toluen saptanmıştır."

"Elektronik sigara bağımlılığa yol açar"

Elektronik sigaranın, kullanan kişide bağımlılığa yol açtığına, ayrıca kartuşların nikotin sızıntısı yaparak cildin fazla nikotine maruz kalmasına ve hatta zehirlenmeye neden olduğuna işaret eden Ceylan, "Bilimsel çalışmalar ve deneyimler göstermiştir ki elektronik sigara ve sigaranın ikili kullanımı, en sık elektronik sigara kullanım türüdür. Yani kişiler 'sigarayı bırakacağım' diye elektronik sigaraya başlarken, sonraki günlerde sigara ile elektronik sigarayı beraber kullanan bağımlılar haline gelmektedirler. Elektronik sigara ve sigaranın birlikte kullanımında, sigaranın akciğer hastalıklarına ek olarak kalp damar hastalıklarında artış gözlenebilmektedir." dedi.

Ceylan, sigara içimi azaldıkça tütün endüstrisinin karlılığının devamı için yeni yöntemlerle insanların karşısına çıktığını, bu amaçla elektronik sigaranın sigaradan daha az zararlı olduğu imajının oluşturulmaya çalışıldığını anlatarak, "1950’li yıllarda filtreli sigara da üretildiğinde 'zararsız' diye lanse edilmişti. Elektronik sigara da benzer şekilde pazarlanıyor. Ancak sigaraya benzer zararları olduğu bilinmektedir. Sigara firmaları, elektronik sigarayı, sigaranın zararlarını bilen ve sigara içmeyen milyonlarca genç için yeni bir bağımlılık kapısı olarak kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.