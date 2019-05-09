SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanlığı ve Elektrikli Otomotiv Çalışma Grubu tarafından "Elektrikli Araç Teknolojileri Paneli" düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, panelde konuşan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, elektrikli araç teknolojilerinin günümüzde her platformda konuşulan ve üzerinde çalışılan konuların başında geldiğini belirtti.

50 yıl sonra araç sayısının artacağını ve kullanılacak yakıtlarla ilgili problemlerin ortaya çıkacağını vurgulayan Cebeci, "Elektrikli araçlar çevreye duyarlılık, ekolojik değerlerin korunması açısından da önemli konuların başında geliyor. Şu an yapılan çalışmaların birçoğu Ar-Ge boyutunda ve farklı uygulamalar var. Türkiye’de de çalışmalar başlamış durumda. Elektrikli araçlardaki en büyük avantaj çevre dışında şarj olaylarının istasyon bazlarının artırılması ve daha kolay kullanabilme." ifadelerini kullandı.

Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Yüksel de Türkiye’de araç sayısının yaklaşık 23 milyon olduğunu belirtti.

Geçen yıl itibariyle 640 bin aracın trafiğe dahil olduğunu anımsatan Yüksel, “Yaptığımız bilimsel çalışmalara baktığımızda karşımıza çıkan dokümanlarda ilk şu ifade çıkıyor, içten yanmalı motorlarda kullanılan enerji kaynağı olan fosil kökenli yakıtlar yakın gelecekte 40-50 yıllık bir süreçte tükeneceği ifadesiyle karşılaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yüksel, elektrik ve elektrikli araçların bu sorunu bir süreliğine çözebilecek durumda olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından panelistler konularıyla ilgili sunum yaptı.

Panele, Bilim Sanayi ve Teknoloji Sivas İl Müdürü Tanzel Erdem, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Can, Bozankaya AŞ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Yunus Emre Ekici, Bozankaya AŞ Bataryalı Otobüsler Saha Sorumlusu Samet Gündüz, Günsel AŞ Dış Operasyonlar Müdürü Sertek Tanta, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı.

