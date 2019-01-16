Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Tödürge köyünde yaşayan Abdulaziz Özserçe, bir elektrik direği üzerinde kedi olduğunu gördü. Kediyi indirmek için...