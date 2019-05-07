Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

KARAMAN (AA) - Karaman'da girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Bahçelievler Mahallesi Ereğli Yolu üzerindeki bir trafoda patlama olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekibi ve MEDAŞ görevlileri sevk edildi.

Ekipler, trafonun arka duvarının balyoz ile kırıldığını ve içeride bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kadir S'nin akıma kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Kadir S'nin cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.