Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.
Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtderesi Köyü yolu üzerinde bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Emre Boyacı (24) akıma kapılarak...
KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.
Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.