Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtderesi Köyü yolu üzerinde bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Emre Boyacı (24) akıma kapılarak...

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtderesi Köyü yolu üzerinde bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Emre Boyacı (24) akıma kapılarak toprak zemine düştü.

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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