Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtderesi Köyü yolu üzerinde bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Emre Boyacı (24) akıma kapılarak...