Elektrik aboneliğine göre gayrimenkul raporu çıkarıldı

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik, elektrik aboneliği işlemleri üzerinden Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki gayrimenkul, yeni konut, el değiştirme, kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye ve yabancı uyruklu ikameti konularını kapsayan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nu açıklandı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik aboneliği işlemlerinden hareketle ilk kez yapılan çalışmayla Gayrimenkulün Enerjisi Raporu hazırlandı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki gayrimenkul, yeni konut, el değiştirme, kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye ve yabancı uyruklu ikameti konularını kapsayan raporda, 2018 yılının ilk altı ayında Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 28 bin 391 taşınma hareketi olduğu, bu hareketin 18 bin 287’sinin ikinci elde, 10 bin 104'ünün ise yeni konut olduğu kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında üç kentte her gün ortalama 158 abone yer değiştirdi.

- Taşınma hareketinin yüzde 44'ü Sivas'ta



Rapor sonuçlarında, il bazında toplam 28 bin 391 taşınma hareketinin yaklaşık yüzde 44’ü, yani 12 bin 455’inin Sivas’ta olduğu gözlendi.

Sivas’ta en yoğun taşınma hareketi 3 bin 830 ile Şarkışla’da yaşandı, onu 2 bin 234 ile Zara, bin 494 ile Suşehri izledi.



Toplam taşınmalar içinde yüzde 35,3 paya sahip olan Tokat’ta ise yılın ilk yarısında 10 bin 43 elektrik abonesi yer değiştirdi. Tokat’ta en hareketli ilçe Erbaa, Turhal ve Zile oldu. Toplam taşınmalar içinde 5 bin 893 ile yüzde 20,7 paya sahip olan Yozgat’ta da en hareketli ilçeler sırasıyla Sorgun, Yerköy ve Akdağmadeni olarak öne çıktı.



CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in raporunda kentsel dönüşümle ilgili veriler de yeraldı.

Buna göre Ocak 2017’den Haziran 2018’e kadar geçen dönemde toplam 2 bin 403 abone, kentsel dönüşüm için tahliye başvurusunda bulundu. Bu süre içerisinde en çok tahliye talebi 792 adet ile Tokat merkezde ve 604 adet ile Sivas merkezde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm çerçevesinde en az tahliye talebi 2 adet ile Akıncılar, Başçiftlik, Divriği ve Yenifakılı’dan geldi. Son 1,5 yılda tahliye edilen 2 bin 403 aboneliğin bin 449’u mesken, 952’si ticarethane, 2’si ise sanayi tesisi oldu.



- Yabancı abone sayısı 2 bin 353



Gayrimenkulün Enerjisi raporunda Sivas, Tokat ve Yozgat’taki yabancı abonelerin sayısı da ortaya konuldu. Bu üç ilde 2017 sonunda bin 610 olan yabancı abonelere bu yılın ilk altı ayında 743 yabancı abone eklendi. Böylece söz konusu 3 ildeki yabancı abonelerin toplamı 2 bin 353’e ulaştı. Üç ilde 9 ülke vatandaşının aboneliği bulunurken yabancı abonelerde ilk sırayı 982 abone ile Afganistan, ikinciliği 601 abone ile Irak ve üçüncülüğü ise 551 abone ile Suriye vatandaşları aldı.

Raporda Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yaklaşık 850 bin abonenin hangi ilin nüfusuna kayıtlı olduğu da görüldü. Buna göre bu 3 ilde 267 bin 622 abone Sivas, 234 bin 615 abone Tokat ve 185 bin 199 abone Yozgat nüfusuna kayıtlı. Bu illerden sonra ise 4 bin 700 kişi ile Kırşehirliler yer aldı. Amasyalılar 3 bin 339 abone ile beşinci, Kayserililer 2 bin 670 ile altıncı, İstanbullular 2 bin 221 ile yedinci oldu.



- "Büyük çok değerli veriye sahibiz"

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaklaşık 850 bin aboneye hizmet veren bir perakende elektrik şirketi olarak ellerinde çok değerli bir büyük veri bulunduğuna belirtti.

Bu verinin bölgedeki gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketleri de ortaya koyduğunu dile getiren Tekin, "Bu bilgiler ışığında bundan sonra Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ni gösteren raporumuzu düzenli olarak açıklayarak bölgemizdeki harekete ışık tutmayı hedefliyoruz. Böylece bir yandan gayrimenkul sektörüne veri akışı sağlarken diğer yandan da biz de geleceğe dönük yatırım planlamalarımıza yön vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.