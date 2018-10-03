'El yazması büyü kitabı' operasyonu: 5 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen el yazması eserin, Kırşehir'den İstanbul'a götürüleceği ihbarı üzerine Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi çıkışında 41 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

İçinde 5 kişinin olduğu araçta inceleme yapan ekipler, koltuğun altına yaptırılan özel çekmecenin içinde ceylan derisi üzerine yazılmış kitap buldu.

Araçtaki A.G, Ş.S, G.N.S, R.T. ve S.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların ifadelerinde, "ceylan derisi üzerine elle yazılmış 49 sayfalık eserin büyü kitabı olduğunu, kitabı İstanbul'da yüklü fiyat karşılığında bir kişiye teslim edeceklerini" söylediği öğrenildi.

Kitabın, tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.

Muhabir: Serkan Güner-Abdullah Yıldız