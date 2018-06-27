ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi tarafından farklı kuşakları aynı sahnede buluşturan "El Ele Geçmişten Geleceğe Halk Oyunları" şöleni gerçekleştirildi.

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen halk oyunları gösterisinde, farklı yaş gruplarından 60 kişi yer aldı.

Zeybek oyunundan Çankırı yöresine kadar farklı oyunları sergileyen grup, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Farklı meslek gruplarından oluşan ve bir yıllık çalışma sonucunda gerçekleştirilen şölende, izleyiciler keyifli bir gün geçirdi.



