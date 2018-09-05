El Bablılardan Karakeçili ilçesine teşekkür ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Suriye'nin El Bab bölgesinden Karakeçili ilçesine gelen heyet, gönderilen yardımlardan dolayı teşekkür etti.

El Bab Başköy Karakeçili Türkmenler Derneği Başkanı Abdulkerim Muhammed, Özgür Suriye Ordusu Hamzat Tugayı komutanlarından Yusuf ve Muhammet Şibli kardeşler ile beraberindekiler, ziyaretleri kapsamında Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlunu ziyaret etti.



Kaymakam Gökmenoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, İslam aleminin zor durumda olduğunu belirterek, bu zulümlerin sona ereceğini söyledi.

Dernek Başkanı Muhammed ise Suriye'deki durum hakkında Gökmenoğlu'na bilgi vererek, şu anda büyük sıkıntıların bulunduğunu ve Türkmenlerin düşmanları ile Türkiye'nin desteği ile mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'i de ziyaret eden heyet, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Heyet, son olarak ilçenin tarihi yerleri gezerek, kendilerine yardımda bulunan esnafa teşekkür etti.