ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı." dedi.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ekonomi sunumuyla devam etti. Albayrak'ın sunumunun ardından genel istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Albayrak sunumunda, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin gücüne değinerek, genel borçluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu kaydeden Albayrak, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 49 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Albayrak, kamuda borçluluk oranında gayet iyi bir durumda olunduğunu vurguladı.

Türkiye'de hane halkı borcunun milli gelire oranının yüzde 16 olduğunu açıklayan Albayrak, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 36, dünya ortalamasının ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin burada da hem dünya ortalamasından hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi bir durumda olduğuna işaret etti.

Toplam borçluluk oranı ortalamalarına ilişkin bilgi veren Albayrak, hem dünya genelinde hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi seviyede olunduğunu aktardı.

- "Bütçe disiplininde taviz yok"

Türkiye'ye karşı son iki aydır süren spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, bu ataklara karşı Türkiye'nin attığı adımları anlattı.

Ekonomide bütün ilgili paydaşlarla sağlanan yüksek koordinasyona işaret eden Albayrak, spekülatif ataklarda kullanılan araçlardan biri olan Swap işlemlerindeki yüzde 25 öz kaynak sınırı kararını, mevduat hesaplarındaki stopaj oranları düzenlemesini, Türk lirasını güçlendirmek için atılan adımları, sözleşmelerde Türk lirasına geçişi, bankaları rahatlatmaya yönelik adımları aktardı.

Albayrak, bütün spekülatif ataklara rağmen uygulanan güçlü koordinasyon ve etkili adımlar sayesinde Türkiye'nin 550 puanlara çıkan kredi risk primi olarak adlandırılan CDS primlerinde sağlanan büyük düşüşü ifade etti.

Yeni Ekonomi Programı'nın temel başlıklarını açarak, atılacak adımları anlatan Albayrak, "AK Parti'nin 16 yıllık iktidarlarının ekonomideki en büyük başarı alanlarından biri olan bütçe disiplininde, yeni dönemde de çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok." dedi.

- "Ekonomide dengelenme süreci başladı"

Cari açığın azaltılması konusuna da değinen Albayrak, tüm bakanlıklarla koordineli şekilde yatırımların ihracatı artırmaya, cari açığı düşürmeye, teknoloji üretimini sağlamaya yönelik kanalize edileceğini, bunlara öncelik verileceğini anlattı.

Yaşanan spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, cari açıktaki düşüşe, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına da vurgu yaparak, "Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı." ifadesini kullandı.



Bakan Albayrak, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla dün başlayan AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumu, genel istişare ve değerlendirme toplantısıyla tamamlandı.



Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.