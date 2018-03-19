Ekonomi Bakanlığı personeli Yeşil son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı Basın Müşavirliğinde görev yapan ve geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden fotoğrafçısı Mesut Yeşil, son yolculuğuna uğurlandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katıldığı programları fotoğraflamakla görevli Mesut Yeşil için Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Merkez Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Yeşil’in annesi Süheyla, eşi Meryem Yeşil, kayınpederi Salih Erdinç ve yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ve meslektaşları katıldı.

İlçe Müftüsü Muharrem Genç'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Yeşil'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ankara'da 1984 yılında doğan, mesleğe 2010 yılında başlayan Yeşil, ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalıştı. Yeşil, son olarak Ekonomi Bakanlığın Basın Müşavirliğinde Bakan Nihat Zeybekci’nin programlarını fotoğraflamakla görevliydi.