Ekmek teknesini kütüphaneye çevirdi

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da ''Kinong'' lakaplı Sutino Hadi yıllarca yolcu taşımacılığı yaptığı minibüsünü, çocuklar için seyyar kütüphaneye çevirdi.

Başkent Cakarta'da yaşayan 58 yaşındaki Sutino, yaklaşık 40 yıl boyunca yolcu taşımacılığı için kullandığı üç tekerlikli minibüsünü kitap sevgisiyle kütüphaneye dönüştürdü.

Yardımseverlerin bağışlarıyla topladığı 600 kitaptan 100 tanesini her gün aracına yükleyip özellikle kütüphanesi olmayan okullara giden Sutino, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sutino, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kaldığını belirterek şunları anlattı:

''Çocukların eğitimine kendi imkanlarımla küçük de olsa katkı yapmak istiyordum ve kullandığım minibüsü seyyar kütüphaneye dönüştürme fikri geldi. 2013'te minibüsün arka tarafını kitaplık haline dönüştürdüğümden bu yana da elimden geldiği kadar kütüphanesi olmayan anaokul ve ilkokulları dolaşıyorum.''

Çocuklara kitap taşımaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen Sutino, ''Ziyaret ettiğim okullarda çocuklar beni sevinçle karşılıyor. Onların kitaplara gösterdiği ilgi beni sevindiriyor ve severek yaptığım bu hizmeti, ömrüm yettiği kadar da yapmak istiyorum.'' dedi.

Örnek davranışıyla devlet başkanının konuğu oldu

Devlet Başkanı Joko Widodo'nun kendisini geçen yıl Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen Ulusal Eğitim Günü etkinliğine davet ettiğini belirten Sutino, orada yaptığı konuşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sutino, seyyar kütüphane hizmetinden arta kalan vakit ve hafta sonlarında aracıyla yemek satarak aile geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Bu arada, ülkede 1962'de toplu taşıma aracı olarak kullanılmaya başlanan ve ''Bemo'' olarak bilinen minibüslerin, geçen yıl toplu taşıma aracı olarak trafikte kullanılması yasaklanmıştı.