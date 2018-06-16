ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ekip aracı, polis memuru çift için mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Öztürk, bir süredir nişanlı olduğu meslektaşı Ezgi Çalıkuşu'na düğün günü sürpriz yaptı ve gelin arabası olarak süslenen polis aracıyla evinden aldı.

Kent merkezinde gelin arabası olarak süslenen polis aracını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şehirde konvoyla dolaşan çift, kentteki bir otelde düzenlenen nikah törenine de polis kalkanları altında girdi.

Gelin Ezgi Çalıkuşu, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısıyla polis okulunda tanıştığını söyledi. Nişanlısının yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çalıkuşu, mesleklerinin hayatının bir parçası olduğunu aktardı.

Damat Mustafa Öztürk ise gerekli makamlardan izin aldıktan sonra polis aracını süslediklerini ifade etti. Kendilerini kırmadığı için İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a da teşekkür eden Öztürk, "Nişanlıma sürpriz yaparak gelin arabasını polis arabasından yaptık. Her ikimiz de polis olduğumuz için böyle bir şey aklımıza geldi. Çok mutluyuz." diye konuştu.