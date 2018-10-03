Ekinci, okul müdürleriyle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, kent genelindeki okul müdürleriyle toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ekinci, Kayseri'nin başarı çıtasını yükseltme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilecek projeler hakkında konuşan Ekinci, şunları kaydetti:

"Vicdanımızın rahat edeceği şekilde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilsek, ahenk ve uyum içerisinde bir kurum bırakabilsek, mutlu, huzurlu ve istendik kazanımlarla geleceğimize, çocuklarımıza miras bırakabilsek ne mutlu bize. Ben her cümlenin sonuna bir kelime ekliyorum. Bu kelime mutluluktur. Çocuklarımızın mutluluğu için ne gerekiyorsa yapalım. Her akşam başımızı yastığa koyduğumuzda mutlaka o günün bir muhasebesini yapmalıyız. Vatanım için, milletim için, geleceğimiz için, çocuklarımız için neler yaptım diye mutlaka düşünmeliyiz."

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.







