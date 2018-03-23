Ekici'den, Yaşlılar Köşkü'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, ilçede yaşlılara yönelik hizmet veren "Yaşlılar Köşkü"nü ziyaret etti.

Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Başkanlığının, Sekli Mahallesi'nde bulunan ve 11'i kadın 17 yaşlının kaldığı Yaşlılar Köşkü'nü ziyaret eden Ekici ve beraberindekiler, buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, yaşlılarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlılardan 99 yaşındaki Fatma Çalışkan, yaşının oldukça ilerlemesine rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.