Ejder Yalçın zırhlısı Senegal'in bağımsızlık kutlamalarına damga vurdu

Senegal bağımsızlığının 59. yılını kutladı

Senegal'in bağımsızlığının 59. yıl dönümü başkent Dakar'da törenle kutlandı. Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesi olan ve 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Senegal'de, bağımsızlığın 59'uncu yılı dolayısıyla Bağımsızlık Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Resmi geçit töreninde, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'in satın aldığı zırhlı Ejder Yalçınlar da yer aldı. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

Askeri okul öğrencilerinin, birliklerin, tanklar ve zırhlı araçlarla geçit yaptığı kutlamalarda, akrobasi uçakları da gösteri gerçekleştirdi. Geçitte, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'in geçen yıl satın aldığı zırhlı Ejder Yalçın göz doldurdu.

Resmi geçitte Türkiye'yi Dakar'daki Maarif Vakıf Okullarının öğrencileri temsil etti.

Kutlamalara, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra Liberya Cumhurbaşkanı Georges Weah, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.

Bağımsızlık günü Senegal'de bir günlük resmi tatil olarak kutlanıyor.