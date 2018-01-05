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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

- Konya'da ehliyetsiz kamyonet sürücüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Kaza anı yakınlardaki bir sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi

05 Ocak 2018 Cuma 15:57
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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KONYA (AA) - Konya'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Emre B. (23) yönetimindeki 42 CGJ 76 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Büyükşehir Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Gülistan Pınar'a (56) çarptı.

Çarpanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

Ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan Pınar, kurtarılamadı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Emre B, gözaltına alındı.

Kaza anı, olay yeri yakınlarındaki bir sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.


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