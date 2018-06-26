Ehliyetsiz çocuk sürücü traktörle kaza yaptı: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, ehliyeti bulunmamasına karşın kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, B.Ç. (15) yönetimindeki 58 EN 095 plakalı traktör, Karalar köyü yakınlarında...