Ehliyetsiz çocuk sürücü traktörle kaza yaptı: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, ehliyeti bulunmamasına karşın kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ç. (15) yönetimindeki 58 EN 095 plakalı traktör, Karalar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, yaşı itibarıyla hiçbir motorlu aracı kullanma ehliyeti bulunmamasına karşın direksiyon başına geçen 15 yaşındaki çocuk, ağır şekilde yaralandı.
Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan B.Ç, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.