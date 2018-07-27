Ehliyet sınavına başkasının yerine giren 2 kişi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de sürücü belgesi sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Ehliyet almak için 15 Temmuz Şehitleri Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen sınava, 2 kişinin, başkasının yerine...