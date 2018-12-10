Eğrigöl kışın da fotoğraf ve doğaseverlerin gözdesi

KONYA(AA) - Konya- Antalya il sınırlarını birbirinden ayıran, Geyik Dağları olarak bilinen, orta toroslarda yer alan Eğrigöl, doğasever ve fotoğrafçıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ve Hadim ilçelerinden Korualan Yaylası'na, oradan da Geyik Dağları'na giden bir grup fotoğrafçı Eğrigölü fotoğrafladı.

Grup adına konuşan Ömer Pekşenarslan, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan bölgeye kış fotoğrafı çekmek için geldiklerini belirterek doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet ettiler.



