EGO otobüsleri bayramda ücretsiz

ANKARA (AA) - Ramazan Bayramı boyunca Ankaralılar, Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) otobüslerini ücretsiz kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentlilerin Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için EGO ve ASKİ başta olmak üzere tüm birim ve kuruluşlarıyla gerekli önlemler alındı.

Buna göre EGO otobüsleri arife gününden itibaren Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarına ring seferleri yapacak, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentin her bölgesinde denetimlerini artıracak.

EGO otobüsleri Ramazan Bayramı'nda başkentlileri ücretsiz taşıyacak.

Kabristan ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için de Çimşit Mezarlığı'na Sincan Lale Meydanı'ndan, Karşıyaka Mezarlığı'na Metro Hastane durağından, Ortaköy Mezarlığı'na ise Ulus'tan otobüs seferi düzenlenecek.

Açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinin artırılacağı ifade edilirken, kent içi ulaşımda ve mezarlıkların bulunduğu noktalarda düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin amacıyla Ulaşım Trafik Merkez Amirliği'ne bağlı Zabıta Trafik ekipleriyle durak ve hatlarda gerekli kontroller yapılacak.

Talep ve şikayetler için 24 saat açık olacak "ALO 153 Mavi Masa" bayram süresince de hizmet verecek.

Öte yandan Büyükşehir Zabıta, Ankara İtfaiyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü "Kanal Arıza" ekipleri de 24 saat görev yapacak.

