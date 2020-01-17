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EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün Siber Operasyon Merkezi açılışında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum." dedi.
Genel 17.01.2020, 22:31
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi.
Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.