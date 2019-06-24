EGM'den motosiklet ve kask denetimi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde motosiklet ve kask denetimi yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, kazaların önüne geçilmesi amacıyla, turizm sezonu ve yaz mevsimine bağlı yaya hareketliliği ve motosiklet kullanımının arttığı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da son iki günde trafik güvenliğini artırmaya yönelik "motosiklet/kask kullanımı özel denetimi" gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 22 bin 270 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 741 motosiklet trafikten men edildi.

Ekiplerce, 3 bin 134 sürücüye kask kullanmamak, 510 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan olmak üzere 6 bin 707 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini yüzde 70 düşürdüğü, Türkiye'de geçen yıl tescilli motorlu taşıtların yüzde 14'ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının yüzde 13,9 olduğu bildirildi.