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Eğitimli köpek ’Rüzgar’dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitimli köpek ’Rüzgar’ın eğiticisinin Kadınlar Günü’nü kutladığı videoyu paylaştı.
Genel 08.03.2020, 13:38
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitimli köpek ’Rüzgar’ın eğiticisinin Kadınlar Günü’nü kutladığı videoyu paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, binlerce beğeni kazandı.