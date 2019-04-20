ANKARA (AA) - ABD'deki Wisconsin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Program Geliştirme, Eğitim ve Öğretim Programları Bölümü'nde "John Bascom Profesörü" olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Michael Apple, "Okul öyle bir kurum olmalı ki bakım, sevgi, dayanışma gibi her türlü eğitimin temel üç ilkesini vermesi gerekiyor." dedi.

Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifi bünyesindeki Meraklı Kedi İlkokulu tarafından TED Üniversitesinde "Eğitimi Demokratikleştirmek Konferansı" düzenlendi.

Konferansa, Wisconsin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Program Geliştirme, Eğitim ve Öğretim Programları Bölümünde "John Bascom Profesörü" olarak çalışmalarını sürdüren ve "20. yüzyılın yetiştirdiği en önemli eğitimcilerden birisi" kabul edilen Prof. Apple'ın yanı sıra Ripon College'da eğitim bilimleri alanında görev yapan Dr. Matthew Knoester ile TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak katıldı.

Apple, eğitim camiasından isimleri ve öğrencileri bir araya getiren konferansta yaptığı konuşmada, eğitimin demokratikleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Dünyanın geri kalanının sadece İngilizce konuştuğunu düşünen bir ülkeden geliyorum." diyerek konuşmasına başlayan Apple, bu yaklaşım konusundaki eleştirilerini dile getirdi.

İstanbul'da defalarca bulunduğunu, burayı evi gibi gördüğünü anlatan Apple, eğitimde sosyal adaletin, demokratikliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Apple, "Okul öyle bir kurum olmalı ki bakım, sevgi, dayanışma gibi her türlü eğitimin temel üç ilkesini vermesi gerekiyor. Sadece bakım ve eğitim yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sesi daha az duyulan insanlara da dayanışma sunulması gerektiğini kaydeden Apple, bugün hem okulların hem ebeveynlerin hem de öğrencilerin üzerinde ciddi bir basıncın söz konusu olduğunu aktardı.

Prof. Apple, kamudaki ve göçmen çocukların eğitim aldığı okullardaki çeşitli örnekleri paylaşarak, "Okul, nasıl bir toplum istiyoruzun irdelendiği ve kurulduğu yerdir." ifadesini kullandı. Apple, eğitimin bir süreç ve sosyal ilişkiler bütünü olduğunu belirterek, çocuklar için sadece sınav odaklı bir eğitim sisteminin yarattığı sıkıntılara işaret etti.

Yarın da çeşitli atölyeler ile devam edecek konferansın açılışında Dr. Matthew Knoester, Prof. Dr. Kavak ile Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim Kooperatifinden Deniz Atak da bir konuşma yaptı.