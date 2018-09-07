SİVAS (AA) - Sivas'ta, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” projesi kapsamında “Aile ve Farkındalık” semineri düzenlendi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7-9 Eylül tarihlerinde Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda düzenlenen programın kapanış toplantısına Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Şube Müdürü Süleyman Bekdaş katıldı.

Savaşçı, burada yaptığı konuşmada, eğitimde feda edilebilecek tek bir ferdin bulunmadığını belirtti. Eğitimciler olarak her öğrencinin, bireyin, bu ülkenin yarınlarında mihenk taşı vazifesi göreceğinin bilincinde olduklarını aktaran Savaşçı, "Sizlerin gayretleri ve verilen bu eğitimlerle engelli öğrencilerimiz daha müreffeh yaşam süreceklerdir. Ben bu vesile ile kalplerimizdeki, gönüllerimizdeki engelleri aşmayı diliyor, Tohum Otizm Vakfı’nı, Eğitime Uzanan Yol Projesi eğitmenlerini ve projeye dahil olan herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran ve Avukat Cansu Korkmaz tarafından “Otizmli Çocukların Özel Eğitimi” ve “Eğitimde Haklar” konulu seminer verildi.



Aralarında Sivas’ın da bulunduğu 11 ilde uygulanan proje ile illerde bulunan öğretmenlerin otizm konusunda mesleki kapasitelerinin artırılması, ailelerin ve bölge halkının otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış sağlanması amaçlanıyor.