Eğitime hayırsever desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş'ın yaptıracağı 32 derslikli okul protokolü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törende imzalandı.

Valilikteki imza törenine, Bakan Özheseki'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Sami Dedeoğlu ve İsmail Tamer ile hayırsever Osman Ulubaş katıldı.

Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverlikte Türkiye'de önde gelen şehirlerden olduğunu söyledi.

Osman Ulubaş da hayırlarının devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Gültepe Mahallesi'nde yaptırılacak 32 derslikli okulun protokolü imzalandı.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Sami Dedeoğlu, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim hesabına para yatırıp bağışta bulundu.