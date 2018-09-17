Eğitime 146 bin avroluk proje desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki öğretmen ve öğrenciler, 2018 yılı Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortalıklar proje başvuruları kapsamında kabul edilen 146 bin avroluk "Geleceğini Kodla-Code Your Future" isimli projeyle farklı Avrupa ülkelerinde okul öncesinde görev alan öğretmenler ve öğrencilerle eğitim konusunda iş birliği gerçekleştirecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile kodlamayı etkin olarak kullanmayı amaçlayan "Geleceğini Kodla-Code Your Future" isimli proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlandı. Hibe desteği olan 146 bin avro ile eğitimin uluslararası boyut kazanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Kayseri'de Barbaros Anaokulu ve Mustafa Özdal İlkokulunun yurt dışı ortaklarını İtalya, İspanya ,Romanya ve Polonya oluşturuyor.

Açıklamada, Türkiye genelinde en yüksek hibe miktarı kabul edilen proje hakkında şu bilgiler verildi:

"Proje kapsamında farklı Avrupa ülkelerinde okul öncesinde görev alan öğretmenler ve öğrencilerle sürekli iş birliği sağlanacak. Sınırlardan bağımsız olarak aralarındaki mesleki bilginin akışını hızlandırmak ve eğitimin uluslararası boyut kazanmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Hedef gruplar, okul öncesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve eğitim alan öğrencilerdir."

Projenin yaygınlaştırması ve süreklilik kazanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.