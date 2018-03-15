Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım, Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sendikalarının yapacağı değerlendirme çalışması için Kayseri'ye geldi.

Yıldırım, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, eğitimde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara sendikalarının yaklaşımını ortaya koymak bir hafta süreyle Kayseri'de çalışmalarda bulunacaklarını bildirdi.

Sendikanın 2005 yılında kurulduğunu ve her geçen gün üye sayısının arttığını da dile getirerek, iş kollarında öncü sendika olma görevini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.